3 yıl önce ayrılmıştı, Merve Gürbüz'ün hayatı kabusa döndü: Yüzüme kezzap atıp öldürmekle tehdit ediyor!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, tekstil işçisi olan 23 yaşındaki Merve Gürbüz, imam nikahlı eski eşi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi. 5 yıl önce N.A. ile imam nikahıyla evlenmesinin ardından bir kız çocuğu olduğunu söyleyen Gürbüz, gördüğü şiddet sebebiyle, iki yıllık evliliğinin ardından çocuğunu alarak ailesinin yanına döndü. Durumu kabullenemeyen eski eş N.A. ise o günden itibaren tehditlere başladı.

BENİM VE ANNEMİN ADINA ESKORT HESABI AÇTI

Sabah'ın haberine göre, ayrılma kararı aldığı andan itibaren tehditlere maruz kaldığını belirten Gürbüz, defalarca telefon numarasını değiştirdiğini, eşinin, kendisi adına sahte sosyal medya hesapları açtığını, akrabalarını ve arkadaşlarını ekleyerek ahlaksız paylaşımlar yaptığını öne sürdü. Adına eskort hesabı bile açıldığını belirten Gürbüz, "Yetmedi annemin adına eskort hesabı açtı. Babama küfürler etti, aileme de bana da hayatı zindan etti." şeklinde konuştu.

"SADECE SENİN DEĞİL TÜM AİLENİN HAYATINI KARARTACAĞIM"

Bu yüzden ailesiyle de arasının bozulduğunu belirten Merve Gürbüz, N.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak eski eşinin bu kararı da ihlal ettiğini söyleyerek, "Bana ölüm tehdidi mesajı atıyor. 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diye mesajlar atıyor. Bana ait fotoğraflarla sosyal medya hesabı açıp, 'Bunlar dolandırıcı, annesi-babası dolandırıcı' diye iftiralar atıyor." ifadelerini kullandı.

"BEN YAŞAMAK İSTİYORUM"

Kendisine ait fotoğrafları, kendi izni olmadan kullandığını da söyleyen Gürbüz, "Yeni bir hayat kurmak, yoluma devam etmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Çok korkuyorum. Ölmek, öldürülmek istemiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın." ifadeleriyle yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: Sabah