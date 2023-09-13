3 yıl süren ‘delirten ağrıdan’ ameliyatla kurtuldu

Hayatının 3 yılını halk arasında "delirten ağrı" olarak bilinen trigeminal nevralji rahatsızlığı nedeniyle ızdırap içinde geçiren 56 yaşındaki Mustafa Kürklü başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan Mustafa Kürklü, 3 yıldır devam eden ve yüzünün sağ tarafından dinmeyen ağrılarının artması nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Seçer ile iletişime geçti. Yapılan detaylı muayene, tetkik ve görüntüleme yöntemleri neticesinde Kürklü'ye halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji tanısı konuldu. Prof. Dr. Seçer, Mustafa Kürklü'yü hastalığı hakkında bilgilendirdikten sonra operasyon için onayını aldı.

Ağrılar tamamen bitti

Başarılı geçen ameliyat sonunda açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Seçer, "3 yıldır giderek şiddetini arttıran yüzünün sağ yarısında ağrıları vardı. Trigeminal nevralji hastalığında Mustafa Kürklü bize gelmeden önce bu hastalık için kullanabileceği ilaçları maksimum dozda kullanmasına rağmen hayat kalitesini azaltan ağrıları devam etmiştir. Trigeminal nevralji rahatsızlığında ilaç tedavisi, etkili olmadığı durumlarda cerrahi tedaviye başvurulmaktadır. Hastamıza rahatsızlığı ve ameliyatı hakkında bilgilendirdikten sonra onayını da alarak ekibimle birlikte en kısa sürede operasyonunu planladık. Mustafa Bey'in, trigeminal nevraljinin nedeni olan bir atardamarın yüz duyu sinirine olan basısını ortadan kaldırılmak için kulağın arkasından yaklaşık 4-5 santimlik bir kesi ile girerek mikrovasküler dekompresyon dediğimiz cerrahi yöntemi başarılı bir şekilde uyguladık. Ameliyat ertesinde hastamızın yüzünde ağrılar tamamen geçmişti. Takiplerinden sorun olmayan Mustafa Bey'i ameliyatından 4 gün sonra taburcu işlemlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)