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  3. 30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu?

30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu?

Türkiye'de her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kaymakamlıkta işi olanlar ise 30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu? Sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesine artık sayılı günler kaldı. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan 30 ağustos Zafer Bayramı'nda kaymakamlıkta işi olanlar ise 30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu? Sorularını merak ediyor. İşte cevaplar...

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ KAYMAKAMLIK AÇIK MI? KAPALI MI?

Türkiye'deki tüm illerde bulunan kaymakamlıklar resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonlarında hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 30 Ağustos da resmi tatil sayıldığından dolayı bu tarihte kaymakamlıklar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAYMAKAMLIKLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Türkiye'de her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır ve bu tarih resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda resmi tatillerde hizmet vermeyen kaymakamlıklar 30 ağustos zafer bayramında çalışmayacak. Bu kapsamda 27 Temmuz Cuma günü 17.30 da kapanan kaymakamlıklar 31 Temmuz Pazartesi 08.30'da açılacak.

30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu?

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