30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul
30 Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da etkinlikler ve çeşitli sanatçıların konserleri ile kutlanacak. Peki pazartesi gerçekleşecek olan konserler nerede olacak? Hangi sanatçı nerede sahne alacak? İşte 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul...
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanacak. Bİrbirirnden değerli sanatçıların yer alacağı konserlerin listesi açıklandı. 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul başlığıyla internette aratılan bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik. İşte İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek o konserler...
BEŞİKTAŞ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
SAKİLER VE İKİLEM
30 Ağustos Pazartesi akşamı şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta Sakiler ve Ikilem sevenleriyle buluşacak. Yeni nesil alaturka diyebileceğimiz sound’un temsilcileri; ‘Dünyadan Uzak’ coveriyla ünlenen Sakiler ve kısa surede ağzımıza dolanan Bir Sebebi Var ile tanınan İkilem müzikseverlere unutulmaz bir gece yasatacak. Moko Yapım ve URU iş birliğinde gerçekleşecek konserde hijyen ve sosyal mesafe kuralları en üst düzeyde uygulanmaya devam edecek.
SAKİLER VE İKİLEM BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ
DEMET AKALIN
Poll Production organizasyonu ile gerçekleşecek Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Demet Akalın 30 Ağustos’ta sizlerle buluşuyor.
DEMET AKALIN BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
YENİKAPI 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
MOR VE ÖTESİ SENFONİK KONSERİ
Türk Rock Müziğinin sevilen grubu Mor ve Ötesi, Madrigal ve Hey Douglas ile 30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alan’ında ücretsiz bir konser verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde Mor ve Ötesi, Madrigal ve Hey Douglas sevilen şarkılarıyla sizlerle olacak.
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 14.30
Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul
Konserler halka açık ve ücretsizdir.
BEYLİKDÜZÜ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
FETTAH CAN
Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda ücretsiz bir konser verecek.
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin sekizincisini düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle organize ettiği konserde sahne alacak olan Fettah Can sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 21.15
Yer: Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı, İstanbul
Konser halka açık ve ücretsizdir.
KARTAL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.
Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı’ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.
Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü’nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına yürüyecek.
27 Ağustos günü başlayan ve 31 Ağustos’ta sonlanan Kartal Belediyesi’nin Zafer Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;
27 AĞUSTOS CUMA
Program: “Büyük Zafer” Karma Resim Sergisi, Sergi Açılışı + Trio Müzik Sahne Performansı
Yer: Belediye Hizmet Binası
Saat: 14.00
Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Yunus Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.00
Program: Ceza Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
28 AĞUSTOS CUMARTESİ
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası
Yer: Dragos Sahil Amfi Önü
Saat: 10.00-13.00-16.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Cevizli
Saat: 14.00-17.00
Program: Ceylan Ertem Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
29 AĞUSTOS PAZAR
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel’in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış
Yer: Eski Kartal Stadı
Saat: 11.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 17.00
Program: Manga Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
30 AĞUSTOS PAZARTESİ
Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 14.00-17.00
Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.00
Program: Moğollar Konseri
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.30
Program: Zafer Yürüyüşü
Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na
Saat: 20.00
Program: Ümit Besen- Pamela Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
31 AĞUSTOS SALI
Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Esentepe Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İlyas Yalçıntaş Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 22.00