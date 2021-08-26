30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi İstanbul'da da coşkuyla kutlanacak. Bİrbirirnden değerli sanatçıların yer alacağı konserlerin listesi açıklandı. 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul başlığıyla internette aratılan bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik. İşte İstanbul'da 30 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek o konserler...

BEŞİKTAŞ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

SAKİLER VE İKİLEM

30 Ağustos Pazartesi akşamı şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta Sakiler ve Ikilem sevenleriyle buluşacak. Yeni nesil alaturka diyebileceğimiz sound’un temsilcileri; ‘Dünyadan Uzak’ coveriyla ünlenen Sakiler ve kısa surede ağzımıza dolanan Bir Sebebi Var ile tanınan İkilem müzikseverlere unutulmaz bir gece yasatacak. Moko Yapım ve URU iş birliğinde gerçekleşecek konserde hijyen ve sosyal mesafe kuralları en üst düzeyde uygulanmaya devam edecek.

PARAF KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ

DEMET AKALIN

Poll Production organizasyonu ile gerçekleşecek Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Demet Akalın 30 Ağustos’ta sizlerle buluşuyor.

YENİKAPI 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

MOR VE ÖTESİ SENFONİK KONSERİ

Türk Rock Müziğinin sevilen grubu Mor ve Ötesi, Madrigal ve Hey Douglas ile 30 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alan’ında ücretsiz bir konser verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde Mor ve Ötesi , Madrigal ve Hey Douglas sevilen şarkılarıyla sizlerle olacak.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 14.30

Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul

Konserler halka açık ve ücretsizdir.

BEYLİKDÜZÜ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

FETTAH CAN

Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda ücretsiz bir konser verecek.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin sekizincisini düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle organize ettiği konserde sahne alacak olan Fettah Can sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 21.15

Yer: Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı, İstanbul

Konser halka açık ve ücretsizdir.

KARTAL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.

Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı’ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.

Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü’nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına yürüyecek.

27 Ağustos günü başlayan ve 31 Ağustos’ta sonlanan Kartal Belediyesi’nin Zafer Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;

27 AĞUSTOS CUMA

Program: “Büyük Zafer” Karma Resim Sergisi, Sergi Açılışı + Trio Müzik Sahne Performansı

Yer: Belediye Hizmet Binası

Saat: 14.00

Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Yunus Mahallesi

Saat: 14.00-17.00

Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.00

Program: Ceza Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası

Yer: Dragos Sahil Amfi Önü

Saat: 10.00-13.00-16.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Cevizli

Saat: 14.00-17.00

Program: Ceylan Ertem Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

29 AĞUSTOS PAZAR

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel’in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış

Yer: Eski Kartal Stadı

Saat: 11.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 17.00

Program: Manga Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

30 AĞUSTOS PAZARTESİ

Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 14.00-17.00

Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.00

Program: Moğollar Konseri

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.30

Program: Zafer Yürüyüşü

Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na

Saat: 20.00

Program: Ümit Besen- Pamela Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

31 AĞUSTOS SALI

Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Esentepe Mahallesi

Saat: 14.00-17.00