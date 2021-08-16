30 Ağustos bankalar açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar çalışıyor mu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI 2021?

Resmi tatiller arasında yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramında her sene olduğu gibi bu senede bankalar kapalı olacaktır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

2021 yılında Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramında bankalar çalışmamaktadır. Yetkililerden yapılan açıklamada hafta sonundan dolayı vatandaşların bankadaki işlemlerini 27 Ağustos Cuma gününden halletmeleri ile ilgili bir uyarı yapıldı.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında önemli yer tutan Kurtuluş Savaşının önemli savaşlarından olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922’de başladı, 30 Ağustos 1922 günü sona erdi. Beş gün gece devam eden savaş, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ SÖZLER

- Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

- Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

- Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

- Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

- 30 Ağustos mesajları (YENİ) Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu destan içerisinde kazanılmış zaferiniz kutlu olsun!

-Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

-Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

- Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

- 30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

- 30 Ağustos’un Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.

- Millet olɑrɑk 30 Ağustos gibi tɑrihin çetin sınɑvlɑrındɑn geçerek perçinlenen birlik, berɑberlik ve kɑrdeşlik ɑnlɑyışı içerisinde ülkemizi çɑğdɑş uygɑrlık düzeyine çıkɑrtɑcɑğımızɑ inɑncım tɑmdır. Bɑşkomutɑnlık Meydɑn Muhɑrebesi’nin kɑhrɑmɑn komutɑnı Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk ve silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı bɑştɑ olmɑk üzere vɑtɑnı bɑğımsızlığɑ ulɑştırɑn tüm gɑzi ve şehitleri sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyorum.

- Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

- Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır - Mahatma Ghandi

-Bu vatan sınırlarının cetvelle çizilmeyeceğini dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatanseverlerimize minnettarız.. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun...

- Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar...

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zafer Bayramınız kutlu olsun.

- Zafer Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

- Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemalin utkusu Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

- Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

- Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.