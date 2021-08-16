Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. Borsa İstanbul'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. İnternette 30 Ağustos borsa açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI?

Sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli taş ve madenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen sözleşme ve diğer belgelerin, kısacası borsada işlem görmeye müsait her türlü değerin serbest rekabet şartlarının geçerli olduğu istikrarlı ve güvenilir bir ortam dahilinde pratik ve efektif bir şekilde alınıp satılabilmesini mümkün kılmak amacında olan Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle 30 Ağustos'ta borsa kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil ve bayramlarda kapalı olan Borsa İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olacak. 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00'da piyasaların kapanmasıyla birlikte hafta sonu da işlem görmeyecek olan Borsa İstanbul, 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 09.00'a kadar kapalı olacak.