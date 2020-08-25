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  3. 30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı Düşman işgalinden kurtuluşunun ve esaret kabul etmeyişin simgesi haline gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevdiklerine mesaj atmak isteyen ve bu günü kutlamak isteyen vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. Bizde sizler için 30 Ağustos mesajları haberimizde derledik.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri Zafer Bayramı'nın 98. yılına az bir süre kala araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri ile bu önemli günün coşkusunu sevdikleriyle yaşamak isteyen vatandaşlar Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından kısa, uzun, anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözlerini paylaşıyor. Bu kutlu günde siz takipçilerimiz için yeni ve anlamlı 30 Ağustos mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, bayrak ve Atatürk konulu 30 Ağustos mesajları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama sözleri!

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 AĞUSTOS 2020 ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, 98 yıl önceki bu  şanlı zaferin yıl dönümünde yurdun her köşesinde hissedilmeye başlandı. Bu yıl Pandemi nedeniyle tedbirler alınsa da aynı gurur ve coşku tüm ülkede yaşanıyor. 

WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından gönderebileceğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ 30 AĞUSTOS MESAJLARI, SÖZLERİ

Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu günün yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 92. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…

30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

Bu öyle büyük bir zaferdir ki; asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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