30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri Zafer Bayramı'nın 98. yılına az bir süre kala araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri ile bu önemli günün coşkusunu sevdikleriyle yaşamak isteyen vatandaşlar Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından kısa, uzun, anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözlerini paylaşıyor. Bu kutlu günde siz takipçilerimiz için yeni ve anlamlı 30 Ağustos mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, bayrak ve Atatürk konulu 30 Ağustos mesajları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama sözleri!

30 AĞUSTOS 2020 ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, 98 yıl önceki bu şanlı zaferin yıl dönümünde yurdun her köşesinde hissedilmeye başlandı. Bu yıl Pandemi nedeniyle tedbirler alınsa da aynı gurur ve coşku tüm ülkede yaşanıyor.

WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından gönderebileceğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ 30 AĞUSTOS MESAJLARI, SÖZLERİ

Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu günün yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Tuna Nehrin'in serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım.

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 92. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…

30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Bu zaferin ışığı altında nice güzel 30 Ağustos Zafer Bayramlara…

30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletçe kenetlenerek bağımsızlığımızın tescillendiği tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu zaferin kazanılmasında emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu öyle büyük bir zaferdir ki; asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum.

Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun...