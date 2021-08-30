30 Ağustos Milli Piyango özel çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango'nun 30 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans oyunu severler Milli Piyango'nun 30 Ağustos Pazartesi çekilişinde kazandıran numaraları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonuçları belli oldu mu? 30.08.2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama 2021 ve SIRALI TAM LİSTE

30 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'da heyecan dorukta. Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

30 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

20000000TL Kazanan Numara

1225878

2000000TL Kazanan Numara

1251883

Amorti

4 7

200000 TL kazanan numara

0020295 0113544 0312186 0591575 0604727 0841634 1395457 1446484 1579801 1889302

20000 TL kazanan numara

0018104 0028198 0135270 0203223 0251861 0479820 0578726 0582385 0611880 0727303 0749235 1026255 1211490 1275652 1302257 1418728 1549349 1626243 1756107 1822387

2000 TL kazanan numara

093186 116362 127482 128948 179103 181070 185089 204089 204366 217169 217360 234531 241017 250058 298524 310735 316430 318760 332307 415300 432383 432706 484340 564093 586750 595427 601672 601779 602475 625702 652060 659426 663070 666788 671788 686763 688402 706007 767567 774845 775880 776161 790792 858005 883846 893969 957901 964489 965772 987476

1000 TL kazanan numara

00886 05952 07988 08947 12179 15209 16498 17191 23904 24647 26849 33478 33575 35290 38958 42285 45802 45871 47527 52275 55737 56330 58304 58379 58410 60624 61221 61370 61678 62688 62725 62752 65174 65631 66184 66628 71131 72840 75280 81730 83392 84036 84616 85713 87877 90733 92282 95523 95544 95669

Teselli

0225878 1025878 1125878 1205878 1215878 1220878 1221878 1222878 1223878 1224878 1225078 1225178 1225278 1225378 1225478 1225578 1225678 1225778 1225808 1225818 1225828 1225838 1225848 1225858 1225868 1225870 1225871 1225872 1225873 1225874 1225875 1225876 1225877 1225879 1225888 1225898 1225978 1226878 1227878 1228878 1229878 1235878 1245878 1255878 1265878 1275878 1285878 1295878 1325878 1425878 1525878 1625878 1725878 1825878 1925878

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin yapılması sonrası Milli Piyango Online'dan resmi sonuçlar yayınlanmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)