30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı da vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bayramın resmi tatil olması ve uzun süren kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olarak, trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz Zafer Bayramı'nı da kısıtlamalar kapsamında evde geçiren vatandaşlar resmi tatillerinde sevdikleri ile buluşup hasret gidermenin planlarını yapıyor. 30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 30 ağustos toplu taşıma (metro, metrobüs, gemi) bedava mı? İşte yanıtlar...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ ZAFER BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2021? İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA (METRO, METROBÜS, GEMİ) BEDAVA MI?

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet veriyor olacak. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz geçiş yolculuk yapacak.

Ücretsiz toplu taşıma kullanımları, İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

İBB 2021 YILI ÜCRETSİZ ULAŞIM TARİHLERİ