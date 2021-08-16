30 Ağustos resmi tatil mi 2021? Tam gün mü, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? soruları 2021 senesinde yaklaşıldığı şu günlerde çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2021? TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatiller arasında sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi 2021 senesinde de tam gün olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinmektedir. Bu savaşta Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. 30 Ağustos tarihi de Türk topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 30 Ağustos Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS İLE İLGİLİ SÖZLER

- Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

- Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

- Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

- Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

- 30 Ağustos mesajları (YENİ) Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları

Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Bu destan içerisinde kazanılmış zaferiniz kutlu olsun!

-Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

-Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

- Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

- 30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

- 30 Ağustos’un Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.

- Millet olɑrɑk 30 Ağustos gibi tɑrihin çetin sınɑvlɑrındɑn geçerek perçinlenen birlik, berɑberlik ve kɑrdeşlik ɑnlɑyışı içerisinde ülkemizi çɑğdɑş uygɑrlık düzeyine çıkɑrtɑcɑğımızɑ inɑncım tɑmdır. Bɑşkomutɑnlık Meydɑn Muhɑrebesi’nin kɑhrɑmɑn komutɑnı Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk ve silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı bɑştɑ olmɑk üzere vɑtɑnı bɑğımsızlığɑ ulɑştırɑn tüm gɑzi ve şehitleri sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyorum.

- Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.