30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurt genelinde sıcak bir hava bekleniyorken, Marmara'nın bazı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir'in batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

30 Ağustos Salı hava durumu: Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak, o illerimiz sağanak yağışlara dikkat!

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