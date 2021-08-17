Her yıl bayramlarda kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vergi dairelerinin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Zafer Bayramı'nda vergi dairelerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Bizler de vergi dairelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı çalışma saatlerine haberimizde yer verdik. İşte 30 Ağustos vergi dairesi açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı vergi daireleri çalışıyor mu? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için yanıtlar...

30 AĞUSTOS VERGİ DAİRESİ AÇIK MI 2021? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Vergi daireleri devlete bağlı kurum olduğundan, 30 Ağustos Zafer Bayramı da resmi tatil olması sebebiyle hizmet verilmeyecektir.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08:30 -17:30

Öğle arası: 12:30-13:30

Hafta sonu: Hizmet vermemektedir.

VERGİ DAİRESİ RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Vergi dairesi, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

VERGİ DAİRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na 0 312 415 30 00 numaralı telefon veya 0 312 415 28 21-22 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.