Her sene ülkemizde, 30 Ağustos tarihinde Atatürk'ün başkomutanlık yaptığı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz kutlanmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Bankalar çalışıyor mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2022? BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen günlerde, çoğu kuruluş hizmet vermezken, bankaların da çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu.

30 Ağustos Salı günü, her yıl da olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm bankalar kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

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