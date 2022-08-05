30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar borsanın durumunu merak ediyorlar. Bizlerde borsanın ne zaman açılacağına ve 30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? sorularına haberimizde yanıt verdik.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak?

Yatırımcıların anlık olarak verileri takip ettiği Borsa İstanbul'un durumu yeniden merak konusu oldu. Bunun nedeni ise resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi oldu. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında borsanın durumunu araştırıyorlar. Bizler de 30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak? sorularına haberimizde yer verdik.

30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022? BORSA İSTANBUL (BİST) ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil ve dini bayramlarda Borsa İstanbul (BİST) hizmet vermemektedir. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Vatandaşlar işlem yapamayacaklar.

30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK ?

Borsa İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı sonrası 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününden itibaren açılacak ve yatırımlarına hizmet vermeyi sürdürecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak?

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2022, CumartesiYeni Yıl TatiliKapalı
23 Nisan 2022, CumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2022, PazarEmek ve Dayanışma GünüKapalı
1 Mayıs 2022, PazarRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-ÇarşambaRamazan BayramıKapalı
19 Mayıs 2022, PerşembeAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
8 Temmuz 2022, CumaKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-SalıKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2022, CumaDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2022, SalıZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2022, CumaCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, CumartesiCumhuriyet BayramıKapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAKKINDA BİLGİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş olup 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 1926'dan itibaren bu bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022?

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