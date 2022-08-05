Yatırımcıların anlık olarak verileri takip ettiği Borsa İstanbul'un durumu yeniden merak konusu oldu. Bunun nedeni ise resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi oldu. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında borsanın durumunu araştırıyorlar. Bizler de 30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak? sorularına haberimizde yer verdik.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022? BORSA İSTANBUL (BİST) ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil ve dini bayramlarda Borsa İstanbul (BİST) hizmet vermemektedir. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Vatandaşlar işlem yapamayacaklar.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK ?
Borsa İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı sonrası 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününden itibaren açılacak ve yatırımlarına hizmet vermeyi sürdürecek.
BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2022, Cumartesi
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2022, Cumartesi
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|19 Mayıs 2022, Perşembe
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|8 Temmuz 2022, Cuma
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2022, Cuma
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2022, Salı
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2022, Cuma
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2022, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAKKINDA BİLGİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş olup 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 1926'dan itibaren bu bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır.