Yatırımcıların anlık olarak verileri takip ettiği Borsa İstanbul'un durumu yeniden merak konusu oldu. Bunun nedeni ise resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi oldu. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında borsanın durumunu araştırıyorlar. Bizler de 30 Ağustos Zafer Bayramı borsa açık mı, kapalı mı 2022? Borsa İstanbul (BİST) çalışıyor mu? Borsa ne zaman açılacak? sorularına haberimizde yer verdik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI BORSA AÇIK MI, KAPALI MI 2022? BORSA İSTANBUL (BİST) ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil ve dini bayramlarda Borsa İstanbul (BİST) hizmet vermemektedir. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Vatandaşlar işlem yapamayacaklar.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK ?

Borsa İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı sonrası 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününden itibaren açılacak ve yatırımlarına hizmet vermeyi sürdürecek.

BORSA İSTANBUL TATİL GÜNLERİ 2022

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı 23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı 19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAKKINDA BİLGİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş olup 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 1926'dan itibaren bu bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır.