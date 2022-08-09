30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?

Devlet dairelerinde işi olan vatandaşlar 30 Ağustos 2022 Salı günü açık olup olmadığını merakla araştırmaya başladı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022? Detaylı bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?

Pek çok işlemin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz eden devlet dairelerinin, 30 Ağustos 2022 tarihinde açık olup olmadığı merak ediliyor. Biz de bu kapsamda '30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?' sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI 2022?

30 Ağustos'ta kamu kurumlarına gidip gidemeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Pek çok işlemin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz eden devlet daireleri, 30 Ağustos 2022 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla açık olup olmadığı ile merak ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?

Devlet daireleri, 30 Ağustos 2022 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal akışını sürdürecek.

ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı devlet daireleri açık mı 2022?

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