30 Ağustos Zafer Bayramı için gün sayılırken İzmir, Ankara, Kocaeli illerinin belediyeleri 30 Ağustos'a özel yapılacak konserleri paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli başlığıyla internette aratılan bu konserle ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ

BUCA

KURTALAN EKSPRES KONSERİ

Türk rock müziğinin usta grubu Kurtalan Ekspres, 30 Ağustos Pazartesi akşamı İzmir Buca Işılay Saygın Meydanında ücretsiz bir konser verecek.

İzmir Buca Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında organize ettiği konserde sahne alacak olan Kurtalan Ekspres sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 20.30

Yer: Işılay Saygın Meydanı, Buca – İzmir

Konser halka açık ve ücretsizdir.

TORBALI - AYRANCILAR

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ KONSERİ

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla Ayrancılar’da saat 21.00’da fener alayı, saat 21.30’de Ezginin Günlüğü konserinde buluşuyoruz.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 21.30

Yer: Ayrancılar Meydanı, Buca – İzmir

Konser halka açık ve ücretsizdir.

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul

30 AĞUSTOS ANKARA KONSERLERİ

GÖLBAŞI

HADİSE KONSERİ

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle düzenleyeceği konserde ünlü sanatçı Hadise’yi Ankaralılar ile buluşturacak.

Altınpark ve Gençlik Parkı ’nda gerçekleştirilecek müzik şöleninde şu sanatçılar sahne alacak:

- Onur Akın ve Kent Orkestrası : 26 Ağustos Perşembe günü Altınpark’ta saat 20.30

- Buray : 27 Ağustos Cuma günü Altınpark’ta saat 20.30,

- Koray Avcı : 28 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Parkı’nda saat 20.30,

- Agora Senfoni Orkestrası Saygun Filarmoni Korosu ve Metin Uca : 29 Ağustos Pazar günü Altınpark’ta 20.30

- Ankara Kahramankazan Belediyesi Merve Özbey ve Ömer Faruk Bostan Konserleri : 29 Ağustos Pazar günü Kahramankazan Kent Meydanında 19.00

30 AĞUSTOS KOCAELİ KONSERLERİ

GÖKHAN TEPE KONSERİ - BALIK FESTİVALİ

Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar

Saat: 21.00

Yer: Karamürsel - Ereğli

TUĞÇE KANDEMİR KONSERİ

Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar

Saat: 20.30

Yer: SEKAPARK

KORAY AVCI KONSERİ

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 20.30

Yer: SEKAPARK

KIRAÇ KONSERİ

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 21.30

Yer: Gebze Metin Oktay Stadı (Yeni Stad)