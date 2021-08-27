30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021
30 Ağustos Zafer Bayramına günler kala Antalya ilinde gerçekleşecek etkinlik ve konserler internette aratılmaya başlandı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramında Antalya'da kimin konseri olacak? Konser saat kaçta başlayacak? Konserler nerede olacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya...
Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri internet mecrasında şimdiden aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer verdik.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ ANTALYA 2021
MOBİL KORTEJ (CAM PİRAMİT)
Antalya Belediyesi 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de mobil araç korteji düzenleyecek. Cam Piramit’ten hareket edip, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye araçları, klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak.
FENER ALAYI
Antalya Büyükşehir Belediyesi, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı gerçekleştirecek. Antalyalılar, ellerinde meşalelerle yürüyerek bayramı kutlayacak.
ALİ ALTAY KONSERİ
Saat: 20.30
Yer: Cumhuriyet Meydanı
EDİS KONSERİ
Saat: 21.30
Yer: Cumhuriyet Meydanı
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ANTALYA KUTLAMA PROGRAMI
Antalya Valiliği 30 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek kutlama programını Valiliğin resmi internet sitesinden paylaştı.
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
• Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması.
(Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı)
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Tarih: 30.08.2021
Saat: 09.15
TEBRİKATI KABUL PROGRAMI
• Antalya Valisi tarafından beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı kabulü.
Yer: Antalya Valiliği (Cumhuriyet Meydanı üstü)
Tarih: 30.08.2021
Saat: 09.30
KUTLAMA PROGRAMI
• Antalya Valisi tarafından, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması.
• İstiklal Marşı.
• Günün anlam ve önemini belirten konuşma.
• Şiir okunması.
• Halk Oyunları Gösterisi
• Tören Geçişi.
Yer: Cumhuriyet Caddesi
Tarih: 30.08.2021
Saat: 09.45
DİĞER ETKİNLİKLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Kick Boks Turnuvası
Tarih: 28.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Zafer Bayramı Judo Turnuvası
Tarih: 28.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Döşemealtı Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Tarih: 28-29.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos’u Anlatan Pano Oluşturulması
Tarih: 23-30.08.2021
Saat: 09.00
Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi
30 Ağustos Zafer Bayramı Temalı Sinema Filmi İzlenmesi
Tarih: 27-30.08.2021
Saat: 14.30
Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi
30 Ağustos Fotoğraf Yarışması
Tarih: 28-30.08.2021
Saat: 13.00-15.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi
30 Ağustos Oryantiring Yarışması
Tarih: 29.08.2021
Saat: 11.00-15.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi
30 Ağustos Zafer Bayramı Eskrim Turnuvası
Tarih: 29.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası
Tarih: 29.08.2021
Saat: 15.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Tanıtım Videosu
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.00-12.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi
30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Zafer Bayramı Atıcılık Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.30
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Zafer Bayramı E-SPOR Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 14.00
Yer: Online
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
30 Ağustos Şehitlik Ziyareti
Tarih: 30.08.2021
Saat: 14.30
Yer: Uncalı Şehitliği
Düzenleyen: Antalya Gençlik Merkezleri
30 Ağustos Zafer Bayramı Bocce Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 17.00
Yer: Kepez Semt Sahası
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü