Bu kez kesin bitti! Ünlü oyuncu Büşra Develi ve Cem Aktay ilişkisi sona erdi!ÖSYM duyurdu: YÖKDİL 2 sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri 2021 | YÖKDİL 2 sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık 2021?30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı! DGS tercihi nasıl yapılır, sınav ne zaman, ücreti ne kadar 2021?"Artık 4 çocuğum var" diyen Alişan yeğenleriyle alışverişte görüntüledi! Bir an olsun yalnız bırakmıyor...Bursa'nın barajları ne kadar dolu ?Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!YDS başvuruları için son 4 gün! YDS 2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?Son 2 gün! YÖKDİL 2 çıkmış sorular PDF | YÖKDİL 2 soru ve cevapları 2020 - 2019 - 2018 - 2017
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

30 Ağustos Zafer Bayramına günler kala Antalya ilinde gerçekleşecek etkinlik ve konserler internette aratılmaya başlandı. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramında Antalya'da kimin konseri olacak? Konser saat kaçta başlayacak? Konserler nerede olacak? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya...

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri internet mecrasında şimdiden aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer verdik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ ANTALYA 2021

MOBİL KORTEJ (CAM PİRAMİT)

Antalya Belediyesi 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de mobil araç korteji düzenleyecek. Cam Piramit’ten hareket edip, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye araçları, klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak.

FENER ALAYI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı gerçekleştirecek. Antalyalılar, ellerinde meşalelerle yürüyerek bayramı kutlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

ALİ ALTAY KONSERİ 

Saat: 20.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

EDİS KONSERİ 

Saat: 21.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ANTALYA KUTLAMA PROGRAMI

Antalya Valiliği 30 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek kutlama programını Valiliğin resmi internet sitesinden paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

• Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması. 
   (Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı)
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 

 Yer: Cumhuriyet Meydanı
 Tarih: 30.08.2021
 Saat: 09.15
 

TEBRİKATI KABUL PROGRAMI

• Antalya Valisi tarafından beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı kabulü.

 Yer: Antalya Valiliği (Cumhuriyet Meydanı üstü)
 Tarih: 30.08.2021
 Saat: 09.30

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

KUTLAMA PROGRAMI

• Antalya Valisi tarafından, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde, törene  katılanların ve halkın bayramının kutlanması. 
• İstiklal Marşı.
• Günün anlam ve önemini belirten konuşma.
• Şiir okunması.
• Halk Oyunları Gösterisi
• Tören Geçişi.

 Yer: Cumhuriyet Caddesi
 Tarih: 30.08.2021
 Saat: 09.45

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

DİĞER ETKİNLİKLER

30 Ağustos Zafer Bayramı Kick Boks Turnuvası
Tarih: 28.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Zafer Bayramı Judo Turnuvası
Tarih: 28.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Döşemealtı Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Tarih: 28-29.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021
 

30 Ağustos’u Anlatan Pano Oluşturulması
Tarih: 23-30.08.2021
Saat: 09.00
Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi


30 Ağustos Zafer Bayramı Temalı Sinema Filmi İzlenmesi
Tarih: 27-30.08.2021
Saat: 14.30
Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi


30 Ağustos Fotoğraf Yarışması
Tarih: 28-30.08.2021
Saat: 13.00-15.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi


30 Ağustos Oryantiring Yarışması
Tarih: 29.08.2021
Saat: 11.00-15.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı Eskrim Turnuvası
Tarih: 29.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası
Tarih: 29.08.2021
Saat: 15.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Tanıtım Videosu
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.00-12.00
Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi


30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.00
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Zafer Bayramı Atıcılık Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 10.30
Yer: Antalya Spor Salonu
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü


30 Ağustos Zafer Bayramı E-SPOR Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 14.00
Yer: Online
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

30 Ağustos Şehitlik Ziyareti
Tarih: 30.08.2021
Saat: 14.30
Yer: Uncalı Şehitliği
Düzenleyen: Antalya Gençlik Merkezleri


30 Ağustos Zafer Bayramı Bocce Turnuvası
Tarih: 30.08.2021
Saat: 17.00
Yer: Kepez Semt Sahası
Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT