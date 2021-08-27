30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri internet mecrasında şimdiden aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer verdik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ ANTALYA 2021

MOBİL KORTEJ (CAM PİRAMİT)

Antalya Belediyesi 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de mobil araç korteji düzenleyecek. Cam Piramit’ten hareket edip, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye araçları, klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak.

FENER ALAYI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı gerçekleştirecek. Antalyalılar, ellerinde meşalelerle yürüyerek bayramı kutlayacak.

ALİ ALTAY KONSERİ

Saat: 20.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı

EDİS KONSERİ

Saat: 21.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ANTALYA KUTLAMA PROGRAMI

Antalya Valiliği 30 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek kutlama programını Valiliğin resmi internet sitesinden paylaştı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

• Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması.

(Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Tarih: 30.08.2021

Saat: 09.15



TEBRİKATI KABUL PROGRAMI

• Antalya Valisi tarafından beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı kabulü.

Yer: Antalya Valiliği (Cumhuriyet Meydanı üstü)

Tarih: 30.08.2021

Saat: 09.30

KUTLAMA PROGRAMI

• Antalya Valisi tarafından, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması.

• İstiklal Marşı.

• Günün anlam ve önemini belirten konuşma.

• Şiir okunması.

• Halk Oyunları Gösterisi

• Tören Geçişi.

Yer: Cumhuriyet Caddesi

Tarih: 30.08.2021

Saat: 09.45

DİĞER ETKİNLİKLER

30 Ağustos Zafer Bayramı Kick Boks Turnuvası

Tarih: 28.08.2021

Saat: 10.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Zafer Bayramı Judo Turnuvası

Tarih: 28.08.2021

Saat: 10.00

Yer: Döşemealtı Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Tarih: 28-29.08.2021

Saat: 10.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü





30 Ağustos’u Anlatan Pano Oluşturulması

Tarih: 23-30.08.2021

Saat: 09.00

Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi



30 Ağustos Zafer Bayramı Temalı Sinema Filmi İzlenmesi

Tarih: 27-30.08.2021

Saat: 14.30

Yer: Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi



30 Ağustos Fotoğraf Yarışması

Tarih: 28-30.08.2021

Saat: 13.00-15.00

Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi



30 Ağustos Oryantiring Yarışması

Tarih: 29.08.2021

Saat: 11.00-15.00

Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi

30 Ağustos Zafer Bayramı Eskrim Turnuvası

Tarih: 29.08.2021

Saat: 10.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Zafer Bayramı Dart Turnuvası

Tarih: 29.08.2021

Saat: 15.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Tanıtım Videosu

Tarih: 30.08.2021

Saat: 10.00-12.00

Yer: Muratpaşa Gençlik Merkezi





30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası

Tarih: 30.08.2021

Saat: 10.00

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Zafer Bayramı Atıcılık Turnuvası

Tarih: 30.08.2021

Saat: 10.30

Yer: Antalya Spor Salonu

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



30 Ağustos Zafer Bayramı E-SPOR Turnuvası

Tarih: 30.08.2021

Saat: 14.00

Yer: Online

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

30 Ağustos Şehitlik Ziyareti

Tarih: 30.08.2021

Saat: 14.30

Yer: Uncalı Şehitliği

Düzenleyen: Antalya Gençlik Merkezleri



30 Ağustos Zafer Bayramı Bocce Turnuvası

Tarih: 30.08.2021

Saat: 17.00

Yer: Kepez Semt Sahası

Düzenleyen Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü