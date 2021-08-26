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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İzmir, Ankara, Kocaeli 2021

İzmir, Ankara ve Kocaeli illeri 30 Ağustos Zafer Bayramında gerçekleştirilecek etkinlik ve konserlerin listesini yayımladı. Biz de 2021 yılında coşkuyla kutlanacak konser programına haberimizde yer verdik. İşte İzmir, Ankara, Kocaeli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri...

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İzmir, Ankara, Kocaeli 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı için gün sayılırken İzmir, Ankara, Kocaeli illerinin belediyeleri 30 Ağustos'a özel yapılacak konserleri paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli başlığıyla internette aratılan bu konserle ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

BUCA

KURTALAN EKSPRES KONSERİ

Türk rock müziğinin usta grubu Kurtalan Ekspres, 30 Ağustos Pazartesi akşamı İzmir Buca Işılay Saygın Meydanında ücretsiz bir konser verecek.

İzmir Buca Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında organize ettiği konserde sahne alacak olan Kurtalan Ekspres sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 20.30

Yer: Işılay Saygın Meydanı, Buca – İzmir

Konser halka açık ve ücretsizdir.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

TORBALI - AYRANCILAR

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ KONSERİ

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla Ayrancılar’da saat 21.00’da fener alayı, saat 21.30’de Ezginin Günlüğü konserinde buluşuyoruz.

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 21.30

Yer: Ayrancılar Meydanı, Buca – İzmir

Konser halka açık ve ücretsizdir.

İZMİR'DE GERÇEKLEŞECEK DİĞER KONSERLER İÇİN TIKLAYINIZ.

{TITLE_STRIP}30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul

30 AĞUSTOS ANKARA KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

GÖLBAŞI 

HADİSE KONSERİ

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle düzenleyeceği konserde ünlü sanatçı Hadise’yi Ankaralılar ile buluşturacak.

Altınpark ve Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek müzik şöleninde şu sanatçılar sahne alacak:

Onur Akın ve Kent Orkestrası: 26 Ağustos Perşembe günü Altınpark’ta saat 20.30

Buray: 27 Ağustos Cuma günü Altınpark’ta saat 20.30,

Koray Avcı: 28 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Parkı’nda saat 20.30,

Agora Senfoni Orkestrası Saygun Filarmoni Korosu ve Metin Uca: 29 Ağustos Pazar günü Altınpark’ta 20.30

- Ankara Kahramankazan Belediyesi Merve Özbey ve Ömer Faruk Bostan Konserleri: 29 Ağustos Pazar günü Kahramankazan Kent Meydanında 19.00

30 AĞUSTOS KOCAELİ KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

GÖKHAN TEPE KONSERİ - BALIK FESTİVALİ

Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar

Saat: 21.00

Yer: Karamürsel - Ereğli

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

TUĞÇE KANDEMİR KONSERİ

Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar

Saat: 20.30

Yer: SEKAPARK

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

KORAY AVCI KONSERİ

 

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 20.30

Yer: SEKAPARK

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli

KIRAÇ KONSERİ

 

Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 21.30

Yer: Gebze Metin Oktay Stadı (Yeni Stad)

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