30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İzmir, Ankara, Kocaeli 2021
İzmir, Ankara ve Kocaeli illeri 30 Ağustos Zafer Bayramında gerçekleştirilecek etkinlik ve konserlerin listesini yayımladı. Biz de 2021 yılında coşkuyla kutlanacak konser programına haberimizde yer verdik. İşte İzmir, Ankara, Kocaeli'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri...
30 Ağustos Zafer Bayramı için gün sayılırken İzmir, Ankara, Kocaeli illerinin belediyeleri 30 Ağustos'a özel yapılacak konserleri paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri 2021 İzmir, Ankara, Kocaeli başlığıyla internette aratılan bu konserle ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.
30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ
BUCA
KURTALAN EKSPRES KONSERİ
Türk rock müziğinin usta grubu Kurtalan Ekspres, 30 Ağustos Pazartesi akşamı İzmir Buca Işılay Saygın Meydanında ücretsiz bir konser verecek.
İzmir Buca Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında organize ettiği konserde sahne alacak olan Kurtalan Ekspres sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek.
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 20.30
Yer: Işılay Saygın Meydanı, Buca – İzmir
Konser halka açık ve ücretsizdir.
TORBALI - AYRANCILAR
EZGİNİN GÜNLÜĞÜ KONSERİ
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı dolayısıyla Ayrancılar’da saat 21.00’da fener alayı, saat 21.30’de Ezginin Günlüğü konserinde buluşuyoruz.
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 21.30
Yer: Ayrancılar Meydanı, Buca – İzmir
Konser halka açık ve ücretsizdir.
İZMİR'DE GERÇEKLEŞECEK DİĞER KONSERLER İÇİN TIKLAYINIZ.
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul
30 AĞUSTOS ANKARA KONSERLERİ
GÖLBAŞI
HADİSE KONSERİ
Ankara'da Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle düzenleyeceği konserde ünlü sanatçı Hadise’yi Ankaralılar ile buluşturacak.
Altınpark ve Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilecek müzik şöleninde şu sanatçılar sahne alacak:
- Onur Akın ve Kent Orkestrası: 26 Ağustos Perşembe günü Altınpark’ta saat 20.30
- Buray: 27 Ağustos Cuma günü Altınpark’ta saat 20.30,
- Koray Avcı: 28 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Parkı’nda saat 20.30,
- Agora Senfoni Orkestrası Saygun Filarmoni Korosu ve Metin Uca: 29 Ağustos Pazar günü Altınpark’ta 20.30
- Ankara Kahramankazan Belediyesi Merve Özbey ve Ömer Faruk Bostan Konserleri: 29 Ağustos Pazar günü Kahramankazan Kent Meydanında 19.00
30 AĞUSTOS KOCAELİ KONSERLERİ
GÖKHAN TEPE KONSERİ - BALIK FESTİVALİ
Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar
Saat: 21.00
Yer: Karamürsel - Ereğli
TUĞÇE KANDEMİR KONSERİ
Tarih: 29 Ağustos 2021 Pazar
Saat: 20.30
Yer: SEKAPARK
KORAY AVCI KONSERİ
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 20.30
Yer: SEKAPARK
KIRAÇ KONSERİ
Tarih: 30 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 21.30
Yer: Gebze Metin Oktay Stadı (Yeni Stad)