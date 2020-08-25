30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

Türk askerlerinin Anadolu topraklarından Yunanları def ettiği ve tarihin tozlu sayfalarına Türk adını kanla yazdığı büyük zaferimizden ardından 98 yıl geçti. Kurtuluş Savaşı sırasında tüm mehmetçiklerimizin aynı özveri, saygı ve titizlikle hareket ettiği bu ortak mücadele, 14 Ağustos 1922 tarihinde başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde başlatıldı.Takvimler 26 Ağustos tarihini gösterdiğinde saldırıya geçen şanlı Türk ordusu, Yunan askerlerini İzmir'e kadar sürükleyerek 4 gün süren mücadeleyi kazandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl, resmi ve ulusal bayram ilan edilmiş bu şanlı günü Türk Milleti, bağımsızlığın ve mücadelenin tadına varmak adına tüm yurtta bayrakları dalgalandırarak coşku içinde kutlar. Bu nedenle tatil ilan edilen ve yalnızca zaferin tadına varmaya, kutlamalara, aziz şehit ve askerlerimizi anmaya ayrılması için için tatil ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl pazar gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Nice kayıplar verilen mücadele dahilinde ocağına ateş düşmemiş ana, kurşunun tadına bakmamış asker, düşmanla göğüs göğüse mücadele etmemiş komutan kalmamışken 30 Ağustos'ta zaferi yakalayan Türk Milleti'nin resmi ve ulusal bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk kez 1924 yılında, cumhuriyetin ilanından sonraki sene ilk kez Dumlupınar'da, Başkumandan Zaferi ismiyle kutlandı. 1926 yılında adı Zafer Bayramı olan değiştirilen Başkumandan Zaferi, aradan geçen 98 yıla rağmen tüm yurtta, her sene ilk kutlamada yaşanan heyecan, tutku ve umut dolu duygularla kutlanır. Kutlamalar dahilinde dönemin cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'ya çelenk takdiminde bulunur.

ZAFER BAYRAMI KUTLANACAK MI 2020?

Zaferin 98. yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamları dahilinde kalabalık ortamlara girmek sakıncalı bulunduğundan kutlamalarda değişikliğe gidileceği İçişleri Bakanlığı tarafından üzüntüyle duyuruldu. Ne var ki Türk halkı virüsün gölgesinde de olsa zaferini kutladığı bu bayramı aynı coşku, heyecan ve umutla bir sonraki seneye taşıyacaktır. Bağımsızlık ve özgürlüğün tutkusu 30 Ağustos, koşullar her ne olursa olsun gönüllerimizde aynı ruhu ateşlemeye devam ediyor. 'Önce sağlık' koşuluyla yapılacak kutlamalarda ellerinde bayrak sallayan çocukların, Mehter Marşı eşliğinde uygun adım yürüyen askerlerin, meydanları doldurup taşan kalabalıkların içinde bulunamasak da bizim için yapılan fedakarlıklar ve tarihe kanla yazılan bu zafer Türk milletinin tamamı için aynı manevi duygularla karşılanacak.