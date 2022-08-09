30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, salı gününe denk gelecek olan resmi tatilde sağlık kurumlarının hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Resmi tatillerde bazı resmi kurumların hizmete ara vermesi nedeniyle yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da, bazı resmi kurumların açık olup olmayacağı internette araştırılıyor. Sağlık kurumlarında işi olan vatandaşlar, hastane vb. sağlık kurumlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Pek, 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI 2022? HASTANE POLİKLİNİKLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içine denk gelen bazı özel günlerde resmi kurumları hizmete ara verdiğinden dolayı bu ay da, salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sağlık kurumlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçen yıl olduğu gibi sağlık kurumlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen salı günü de hizmete devam edileceği, fakat nöbetçi doktor ve sağlık görevlilerinin hizmet vereceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili resmi kurumlardan herhangi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.

30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? Hastane poliklinikleri çalışıyor mu?

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