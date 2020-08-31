30 Ağustos Zafer Bayramı için Milli Savunma Bakanlığı'ndan özel klip!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan, askerlerin şiirler okuyup, yemin ettiği klip sosyal medyadan paylaşıldı. Mehmetçiğin komando andını da söylediği klip vatandaşlardan çokça beğeni ve yorum aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter üzerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir klip yayınladı. Bakanlığın ''Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe, Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz. Bırakın kışlayı cephede bile, Küfre düşmemiş Türk askeriyiz.'' sözleriyle paylaştığı klip, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
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