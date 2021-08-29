30 Ağustos Zafer Bayramının 99.yıl dönümü Türkiye ve KKTC'ye yapılacak törenlerle kutlanacak. Pandeminin gölgesinde kısıtlamaların olmadığı bir ortamda yapılacak olan kutlama törenleri kapsamında çeşitli etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar da 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde toplu taşıma araçlarının durumunu merak ettiği için internet arama motorlarında 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, metro, Marmaray bedava mı ? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi 2021? Ulaşım bedava mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İETT, METRO, MARMARAY BEDAVA MI ? 30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2021? ULAŞIM BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yollanan mesajda İETT, metro ve tramvay seferlerinin 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Zafer Bayramı dolayısıyla ücretsiz (bedava) hizmet vereceği açıklandı. Ayrıca 30 Ağustos gününde Pazar gününün sefer tarifesinin uygulanacağı açıklandı.

İBB'den vatandaşlara gönderilen bilgilendirmesinde mesajında şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İETT ve Metrobüs seferlerinde Cumartesi, Metro–Tramvay seferlerinde hafta içi ve Şehir Hatları vapur seferlerinde Pazar günü sefer tarifesi uygulanacak olup bu özel günde seferlerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. "

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