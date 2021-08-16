30 ağustos zafer bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?

Her yıl bayramlarda kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Zafer Bayramı'nda kargoların teslim yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Bizler de Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların 30 Ağustos Zafer Bayramı çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

YURTİÇİ KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam gün normal işleyişine devam edeceklerini duyurdu.

MNG KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AÇIK MI?

MNG Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet veremeyecektir.

ARAS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AÇIK MI?

Aras Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar çalışacaktır.

SÜRAT KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AÇIK MI?

Sürat Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 13.00'a kadar çalışacaktır. Kargo gönderimi ve ya alımı yapacak olan vatandaşlar öğlene kadar şubelere erişim sağlayabilecek.

UPS KARGO 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AÇIK MI?

UPS Kargo 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet vermeyecektir.

PTT KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

PTT Kargo30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra ise tatil dolayısıyla kapalı olacaktır.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

SÜRAT KARGO

Hafta içi 08:30 -18:00

Hafta sonu : 08:30 -14.00

Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO

Hafta içi : 09.00 - 18.00

Hafta sonu 09.00–16.00

Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

Hafta içi :08:30-18:00

Hafta sonu : 08:30 ile 14:00

Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

Hafta içi : 8.30- 17.30

Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır.

Pazar kapalıdır.

ARAS KARGO

Hafta içi : 08.30 - 18.00

Hafta sonu : 08.30-13.00

Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

Hafta içi : 09:00- 18:00

Hafta sonu : 09:00 – 15:00

Pazar kapalıdır.