30 Ağustos Zafer Bayramı Moda İskelesi’nde mapping ve ışık gösterisiyle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü Kadıköy Moda İskelesi'nde coşku ile kutlandı. Kadıköy'deki ışıklı kutlamalar havadan görüntülendi. Deniz yüzeyine Atatürk'ün fotoğrafları yansıtılırken, vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarını mendiliyle selamlamasına itafen kıyıdan denize doğru beyaz mendiller salladı.

Kadıköy Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerinin merkezi Kadıköy'ün sembollerinden biri olan Moda İskelesi oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 defa ziyaret ettiği Kadıköy'de Milli Mücadele'yi anlatan "Bu Zafer Hepimizin" adlı bir belgesel gösterimi yapıldı. Ardından da Moda İskele binası, ışık oyunları ile mapping yöntemi renklendirildi. Bu etkinlik için Moda İskelesi yakınında denizin üzerine platform hazırladı. Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer kutlaması ise havadan görüntülendi.

Kutlamaya katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy'de 100'ncü yıl etkinlikleri diye bir programımız başlamıştı. 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında. Kadıköy'e yakışır şekilde kutlamak için bir söz vermiştik. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı bunu da Kadıköy'de Moda'da bütün Kadıköy'e yakılır bir şekilde kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Belgesel gösterimi olacak. Su perdemizde farklı müzikle ve ışıkla oyunlar olacak. En sonunda da İzmir Marşı'nı sanatçımız ile beraber söyleyeceğiz" dedi.

Vatandaşlar sahilden beyaz mendil salladı

Vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarını mendiliyle selamlamasına itafen kıyıdan denize doğru beyaz mendiller salladı. Başkan Odabaşı ise, "Buranın bir özelliği daha var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kadıköy'e geldiği zaman bu iskeleden karaya çıkıyor ve İngiltere Kralı'nı burada ağırlıyor. Onun anısına da Kadıköy'e buradan geldiği için Moda'dayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA