30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının nasıl hizmet vereceği vatandaşların odağında yer alıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İşte İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı...

Tayfun Altuntaş
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30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş olup 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

1926'dan itibaren bu bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır ve bu özel gün resmi tatildir. Bu kapsamda 30 Ağustos 2022 Salı gününe denk gelen Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının nasıl hizmet vereceği vatandaşların odağında yer alıyor. Bizlerde çokça merak edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, İETT, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı karara göre resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde toplu taşıma araçları bedava olarak hizmet vermektedir.

Böylece İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT ile seyahat edecek olan vatandaşlar ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz seyahat edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray, resmi tatil ve dini bayramlarda ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda Marmaray'ın bedava olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Resmi bir açıklama olması durumunda haberimize eklenecektir.

30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 30 AĞUSTOS 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar hafta sonu tarifesine göre hizmet verecek, toplu taşıma araçlarını kullanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022? İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

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