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30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yasaklandığı tartışmaları ülke gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklama getirdi. İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda pandemi ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar 81 ilin valiliğine genelgeyle bildirildi. Genelge '30 Ağustos Zafer Bayramı yasaklandı' olarak anlaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasak olmadığını kısıtlamaların getirildiğini söyledi. 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YASAK MI?

Süleyman Soylu, '30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yasaklandı' tartışmalarına net bir açıklama getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı?

Soylu'nun açıklaması şöyle;

"19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme COVID-19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin valiliklere bildirilmesidir. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramını niçin kutluyoruz?30 Ağustos Zafer Bayramını niçin kutluyoruz?

Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkânların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.”

30 Ağustos Zafer Bayramı yasak mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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