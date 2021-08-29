30 Ağustos Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda PTT veya PTT Kargo'da işlemleri olan vatandaşlar bu kurumların hizmet verip vermediğini merak ettikleri için internet arama motorlarında 30 Ağustos'ta PTT Kargo açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı PTT çalışıyor mu, kapalı mı? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

30 AĞUSTOS'TA PTT KARGO AÇIK MI 2021? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PTT ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

Kamu kurumu olan PTT ve PTT Kargo, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı Pazartesi gününe denk geldiği için hizmet vermeyecekler ve kapalı olacaklar. Bu kurumlarda işlemleri olan vatandaşlar 31 Ağustos günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belediyeler, bankalar, noterler, hastaneler, adliyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri ve kargo firmaları vatandaşlara hizmet vermeyecekler. Ayrıca bakı kargo şirketleri yarım gün olarak da hizmet verebilmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, metro, Marmaray bedava mı ? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi 2021? Ulaşım bedava mı?

30 Ağustos ile ilgili en güzel sözler 2021 | En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajları

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman ilan edildi?

30 Ağustos Zafer Bayramı okul öncesi sanat etkinlikleri | 30 Ağustos sanat etkinlikleri fikirleri

30 Ağustos 2021 Pazartesi kaymakamlık açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kaymakamlıklar çalışıyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi 2021? Tam gün mü, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 30 ağustos toplu taşıma (metro, metrobüs, gemi) bedava mı?