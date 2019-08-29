30 Ağustos’ta ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent merkezinde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını söyledi. Belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 30 Ağustos Cuma günü sabah saat 06.00'dan gece 02.00'ye kadar vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97. Yıldönümünün coşkuyla kutlanması, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının Antalyalıları ücretsiz taşıması kararı aldı.

Buna göre 30 Ağustos Cuma günü sabah saat 06.00'dan gece saat 02.00'ye kadar belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı ücretsiz olacak.

Başkan Muhittin Böcek ayrıca Antalyalı hemşerilerini kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de gerçekleştirilecek Edip Akbayram konserine davet etti. Böcek, toplu ulaşım araçlarının konser sonrası vatandaşları taşımak için hazır olacağını kaydetti.

Kaynak: İHA