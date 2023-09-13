30. Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesince 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ve Hüseyin Orhan, Festival Yönetmeni İsmail Timuçin'in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl festivalin 30'uncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanatseverleri Adana ve sinema tadında bir festival beklediğini aktaran Karalar, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında Altın Koza Film Festivalini yapmak bizim için onur ve gurur verici. Altın Koza Film Festivali Türkiye'nin Oscarı'dır. Festival, Adana'nın sanata olan sevgisini, seçiciliği, ilgisi ve en önemlisi çok büyük değerleri ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Altın Koza Film Festivali'nde kazanan yarışmacılara 1 milyon 285 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Bu yıl festivalde yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen "Orhan Kemal Emek Ödülleri" de sinemacı ve şarkıcı Belkıs Özener, sinemada değerli oyuncularla çalışan senarist ve yönetmen Ahmet Soner'e, "Onur Ödülleri" ise oyuncu Perran Kutman ve oyuncu Cihan Ünal'a törenle takdim edilecek.

Festival çerçevesinde dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)