30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
30 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Aralık 2021 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
13:00
Y.Malatyaspor - Bandırmaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
15:00
Kayserispor - Aksaray Bld.
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın
A Spor
15:00
Konyaspor - Ümraniyespor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın
A Spor
16:00
Al Dhafra - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
16:00
Al Ain - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sivasspor - Ankaragücü
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:30
Gaziantep FK - Bursaspor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
18:30
Al Wasl - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
18:30
Bani Yas - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Paços Ferreira - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Beşiktaş - Altay
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
A Spor
22:00
Arouca - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Everton - Newcastle
İngiltere Premier Lig Ertelendi
22:45
Bristol City - QPR
İngiltere Championship
Bein MAX 1, Bilyoner TV
22:45
Nottingham Forest - Huddersfield
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:15
Manchester Utd - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus