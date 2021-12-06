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  3. 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Aralık 2021 Perşembe oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  

13:00

Y.Malatyaspor - Bandırmaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

15:00

Kayserispor - Aksaray Bld.

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın

A Spor 

15:00
Konyaspor - Ümraniyespor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Dönüşümlü Yayın

A Spor 

16:00

Al Dhafra - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:00

Al Ain - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Sivasspor - Ankaragücü

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:30

Gaziantep FK - Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

18:30

Al Wasl - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

18:30

Bani Yas - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Paços Ferreira - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Beşiktaş - Altay

Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

A Spor

22:00

Arouca - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:30

Everton - Newcastle

İngiltere Premier Lig Ertelendi

22:45

Bristol City - QPR

İngiltere Championship

Bein MAX 1, Bilyoner TV

22:45

Nottingham Forest - Huddersfield

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15

Manchester Utd - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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