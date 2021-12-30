TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Aralık 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Perşembe gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

30 ARALIK PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

30 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

30 ARALIK PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16.00 En Güzel Bölüm

16:15 Kiralık Aşk

18.30 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

30 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

30 ARALIK PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Koleksiyoner

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:45Berceste

10:00Anadolu Arkeolojisi

10:30Tarihin Ruhu

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

14:45Ne Yazıyor

15:00İzler Suretler

15:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00Eşik

16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

17:30Sessizce

17:50Türkiye Ekspresi

18:00Hayat Sanat

18:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Felsefe Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Gece Vurgunu (Nightcrawler)

30 ARALIK PERŞEMBE TRT1 YAYIN AKIŞI

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

30 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

2 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

30 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show