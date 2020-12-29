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  3. 30 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

30 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

30 Aralık Çarşamba günü yapılacak planlı su kesintileri, vatandaşların önceden önlem alarak mağdur olmamaları adına bazı kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi resmi web sayfalarından paylaşıyor. Biz de haberimizde, 30 Aralık Çarşamba tarihinde İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de yaşanacak kesintileri derledik.

30 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

30 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ - İSU başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

30 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

30 ARALIK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 30 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

30 ARALIK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 30 Aralık Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

30 ARALIK ÇARŞAMBA İSU SU KESİNTİSİ

Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSU'nun resmi web sitesinde, 30 Aralık Çarşamba günü Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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