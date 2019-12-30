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30 Aralık Pazartesi altın ne kadar?

Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 30 Aralık Pazartesi altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...
30 Aralık 2019 Pazartesi 09:49

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