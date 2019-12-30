30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli

GALATASARAY

Sarı-kırmkızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

Kaynak: DHA