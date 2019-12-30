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30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.

30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

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- ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

Kaynak: DHA




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