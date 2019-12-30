30 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak.
14:15-21:30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunacak. Bakan Kasapoğlu daha sonra İskenderun ve Antakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, 3 Ocak'a kadar izinli
GALATASARAY
Sarı-kırmkızılılar, 4 Ocak'a kadar izinli
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko
Kaynak: DHA
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