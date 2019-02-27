30 bin lirayı gasp eden zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu içesinde bir kişinin montunun cebindeki 30 bin lirasını gasp eden 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece geç saatlerde Cemaliye Mahallesi'nde montunun iç cebinde 30 bin TL para bulunan M.T. adlı kişinin önünü kesen O.S. ve M.S. adlı şüpheliler parayı zorla çekip alarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan diğer şüpheli M.S.'nin yakalanması için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA