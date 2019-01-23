"30 binden fazla Ahıska Türkünün vatandaşlık işlemleri tamamlandı"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 30 bini aşkın Ahıska Türkünün, Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir etkinliğe katılan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak 9 ülkedeki Ahıska Türklerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'ye gelen Ahıskalılarla ilgili özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Uçar, "Bunların en yakını 2015'te Ukrayna'da sıkıntılı olan bölgeden oradaki halkımızın alınarak Türkiye'ye iskanlı göç ettirilmesidir. 677 aile, 3 bin kişilik halkımızı Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirdik." dedi.

Uçar, izinle Türkiye'de ikamet eden Ahıskalılar için yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istisnai vatandaşlık çalışması yürütüldüğünü hatırlattı.

Bu kişilerin vatandaşlığa kabul işlemleriyle ilgili bilgi veren Uçar, şöyle devam etti:

"11 Eylül 2018'de başlayan istisnai vatandaşlık çalışmasıyla vatandaşlığa başvurular başladı. Şu ana kadar 30 binden fazla kişinin vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Halen bu çalışma devam ediyor. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik, çalışma izinleri, buradaki emeklilik haklarıyla ilgili çalışmalar da şu an devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu sorunlar da çözülecek. Yaklaşık 200 doktorumuz var. Bunların hepsinin sorunları çözüldüğü zaman Ahıska Türkleri, öz vatanlarında yaşamaya devam edecekler."

- "Ahıska Türkleri bu ülkenin öz evlatlarıdır"

Fuat Uçar, Türkiye'ye 1990 yılından sonra gelen 100 bin kişinin dışında, önceden Kars, Ardahan ve Posof'ta çok sayıda Ahıska Türkünün yaşadığını dile getirdi.

Ahıska Türklerinin 74 sene Türkiye'den uzak bir hayat yaşadığını anlatan Uçar, "Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, 9 ülkede şu anda yaşıyorlar, her zaman gönüllerindeki yer Türkiye'dir. Hep 'Vatana ne zaman gideceğiz?' duyguları vardır oralarda. Hiçbir zaman bağlarını koparmadılar. O özlemi, o vatana hasreti çok iyi bilirler. Vatansızlığı, vatanın kıymetinin ne olduğunu Ahıska Türklerine sorsunlar." diye konuştu.

Uçar, Ahıska Türklerinin bir asırda üç kez sürgüne uğramış bir mazlum halk olduğunu ifade etti.

Ahıska'dan Özbekistan'a, Özbekistan'dan Rusya'ya, Azerbaycan'a, Ukrayna bölgesine, oradan Amerika'ya, en son Erzincan Üzümlü'ye gelen Ahıska Türklerinin, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir halk olduğunu söyleyen Uçar, "Hiçbir zaman Türkiye'yi unutmamışlardır. Ahıska Türklerine ne yaparlarsa yapsınlar, yüreklerinden ve pasaportlarından Türk ibaresini kaldıramamışlardır. Bizim için birlik ve beraberlik çok önemli. Ahıska Türkleri bu ülkenin öz evlatlarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA