Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 EKİM 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:30

Suwon - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:30

Ryukyu - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

BW Linz - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



13:00

Paide - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



13:00

Seongnam - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Nevezis Kedainiai - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:30

Kasımpaşa - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



13:30

Bandırmaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Termalica - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Rubin Kazan - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Hannover 96 - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Dynamo Dresden - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



14:30

Werder Bremen - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Leicester City - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



14:30

Fulham - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 4



15:00

Elche - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Zira - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Jammerbugt - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Tabor Sezana - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

Austria II - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

Dornbirn - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Atalanta - Lazio

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



16:00

Altay - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Hatayspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Manisa FK - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Toulouse - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



16:00

Teplice - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



16:00

Fastav Zlin - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sirius - Malmö

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Varbergs - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Vasteraas - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Dragovoljac - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Parnu JK - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Zhodino - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Warta - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Arminia Bielefeld - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

B.Dortmund - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4,Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Freiburg - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

B.Leverkusen - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Spartak Moskova - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Burnley - Brentford

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



17:00

Liverpool - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



17:00

Manchester City - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



17:00

Newcastle - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Watford - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Huesca - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Aberdeen - Hearts

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Celtic - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Dundee United - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Mirren - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Stoke - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect



17:00

Kristiansund - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



17:00

Arbroath - Dunfermline

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Kilmarnock - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Morton - Hamilton

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Partick - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Raith - Ayr

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:15

Sevilla - Osasuna

İspanya La Liga

D Smart Youtube, Spor Smart , Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Charleroi - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

Karabağ - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport, Euro90 TV



17:30

PSV - Twente

Hollanda Eredivisie

Vole App, Bilyoner TV



17:30

Excelsior - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



18:00

Metz - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



18:00

O. Ljubljana - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

A.Klagenfurt - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Altach - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

SV Ried - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:05

ND Gorica - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Hacken - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Gornik Zabrze - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Verona - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Konyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Eyüpspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Porto - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



19:00

Rosenborg - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sigma Olomouc - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



19:00

Uni. Craiova - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tammeka - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Krasnodar - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Nizhny Novgorod - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Zalgiris Vilnius - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

St.Gallen - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mikulas - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Lugo - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:30

E.Frankfurt - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2,Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Tottenham - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV



19:30

Valencia - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Beerschot - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Standard Liege - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Panetolikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:30

PAOK - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



19:45

Heracles - Ajax

Hollanda Eredivisie

Vole App, Bilyoner TV



20:00

Loudoun United - New York RB 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



20:00

Bastia - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

JDA Dijon - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nancy - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nimes - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Pau - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rodez - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:30

Miami FC - New York City

MLS

Bilyoner TV



21:00

Estoril - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:00

Heerenveen - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Jagiellonia - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Oss - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:30

Hamburg - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Cluj - Voluntari

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

FC Zurich - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Torino - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

St.Truiden - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



21:45

Waasland Beveren - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Lyon - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Barcelona - Alaves

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Cartagena - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Reading - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 3



22:00

Ponte Preta - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

The Strongest - Blooming

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

AZ Alkmaar - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Universidad de Chile - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:30

Real Salt Lake - SJ Earthquakes

MLS

Bilyoner TV



23:00

NY Red Bulls - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV



23:00

Alianza Atl. - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Alianza Huanuco - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Deportivo Binacional - Cesar Vallejo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Cajamarca - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Carlos Mannucci - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Cusco - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Sporting Cristal - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:00

Atletico PR - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:15

Sporting Lisbon - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV