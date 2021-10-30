Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...

30 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

30 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?

30 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Kral Olacak Çocuk

15:40 Kalp Yarası

20:00 Kardeşlerim

30 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

30 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:00 Arif V 216

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

30 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:30 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

30 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:30 Muhteşem Kraliçe

06:50 Yeşil Deniz

09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

12:40 Buradayım'91 Saat Sonra'

13:10 Teşkilat (Altyazılı)

16:40 Bizim Köyün Kızları

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

30 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Anjelika Akbar İle Sesler

05:45 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:45 Aramızda Müzik Var

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Karalama Defteri

09:00 Evliya Çelebi

09:45 Geri Dönüşen Sanat

10:00 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)

12:00 Aramızda Müzik Var

12:45 Sinema +

13:30 Sinan Operası Prömiyeri

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Tarihin Ruhu

20:30 Konser Zamanı

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Beyaz Balon (The White Balloon)

23:30 Film Arkası

00:00 Düşüncenin Seyir Defteri

02:15 Film Önü

02:30 Yabancı Sinema: Beyaz Balon (The White Balloon)

04:00 Film Arkası

04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

30 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Evlilik Hakkında Her Şey

13:15 Kanunsuz Topraklar

15:45 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

30 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Şangay Takibi

22:00 Zorlu Gün