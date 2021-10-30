30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte artık televizyonda sevilen diziler de bir bir ekranlara geri dönmeye başladı. Bu kapsamda FOX TV, STAR TV, KANAL D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TRT 2, TV8'de bugün yayınlanacak dizi ve filmler merak konusu haline geldi. Peki 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? Cevaplar haberimizde...
Televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri takip eden vatandaşlar, en sevdiği kanalların yayın akışında neler olduğunu da merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var? şeklinde aramalarda bulunuluyor. İşte televizyondaki en sevilen kanalların bugünkü yayın akışı...
30 EKİM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR | BUGÜN TV'DE NE VAR? BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
30 Ekim 2021 Cumartesi itibariyle merak edilerek internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi de TV'de yayın akışı olarak karşımıza çıkıyor. Peki 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akşı tüm kanallar | Bugün TV'de ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var?
30 EKİM 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Kral Olacak Çocuk
15:40 Kalp Yarası
20:00 Kardeşlerim
30 EKİM 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
30 EKİM 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:00 Arif V 216
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
30 EKİM 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:30 Oh Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
30 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI
04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Muhteşem Kraliçe
06:50 Yeşil Deniz
09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
12:40 Buradayım'91 Saat Sonra'
13:10 Teşkilat (Altyazılı)
16:40 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
30 EKİM 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Anjelika Akbar İle Sesler
05:45 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:45 Aramızda Müzik Var
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Bizim Resmimiz
08:30 Karalama Defteri
09:00 Evliya Çelebi
09:45 Geri Dönüşen Sanat
10:00 Yabancı Sinema: Fırtınadan Sonra (After the Storm)
12:00 Aramızda Müzik Var
12:45 Sinema +
13:30 Sinan Operası Prömiyeri
15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Eşik
17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Tarihin Ruhu
20:30 Konser Zamanı
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Beyaz Balon (The White Balloon)
23:30 Film Arkası
00:00 Düşüncenin Seyir Defteri
02:15 Film Önü
02:30 Yabancı Sinema: Beyaz Balon (The White Balloon)
04:00 Film Arkası
04:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
30 EKİM 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:15 Kanunsuz Topraklar
15:45 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
30 EKİM 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Şangay Takibi
22:00 Zorlu Gün