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30 Ekim spor manşetleri | 30 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Sivasspor'un Avrupa'da Maccabi Tel Aviv'e karşı aldığı 2-1'lik yenilgi geniş yer buldu. İşte 30 Ekim günün spor manşetleri...

30 Ekim spor manşetleri | 30 Ekim spor gazetesi sayfaları 1118