30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün tüm yurtta hava açık olacak.

Rukiye Karapunar
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30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

30 Eylül 2022 Cuma hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!

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