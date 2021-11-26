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30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

Afrika'da ortaya çıkan ve 30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı iki hafta içinde 4 ülkeye yayılmasının ardından İsrail'de tespit edildi. Uzmanlar söz konusu varyantın aşılara karşı dirençli olabileceğini belirtirken DSÖ'nun bu konuya ele almak için toplanacağı ifade edildi.

30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının hızla yayılmaya devam ederken bu kez de Güney Afrika'da çıkan koronavirüs mutasyonu ülkeleri alarm düzeyine geçirdi. Ultra bulaşıcı, aşıya karşı dirençli ve 30 mutasyona sahip olduğu ifade edilen  B.1.1.529 varyantı ilk olarak Güney Afrika'da vaka sayılarında artışa neden oldu.

30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

İSRAİL'DE DE TESPİT EDİLDİ

Daily Mail'in haberine göre şimdiye kadar 4 ülkede tespit edilen varyant İsrail'de de tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığının açıklamasına Malavi'den dönen bir kişinin yaptırdığı Kovid-19 testinde B.1.1.529 varyantı tespit edildi. İki şüpheli vakanın da olduğu ülke bu durum sonrası alarma geçti 

30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

AFRİKA'YA SEYAHATLER ASKIYA ALINDI

Bu kapsamda Almanya, ve İtalya, Güney Afrika'ya yapılacak olan seyahatleri askıya almaya karar verirken bu ülkeler arasına İngiltere de katıldı. 

Güney Afrika'nın enfeksiyon oranı dün bir günde yüzde 93 arttı. Yerel bilim adamları, virüsün muhtemelen ülkenin dokuz eyaletinin tümüne yayıldığını söylerken merkez üssü Johannesburg'da henüz hastaneye yatışlarda bir artış yaşanmadı. 

30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

AŞI KAYNAKLI BAĞIŞIKLIĞI ATLATABİLİR

Öte yandan bilim adamları, 30 mutasyona sahip olan  B.1.1.529 varyantının(en fazla delta ve deltanın iki katı) süper mutant, mutant suşu, ultra bulaşıcı olabileceği ve aşı kaynaklı bağışıklığı Delta'dan daha iyi atlatabileceği konusunda endişe taşıyor. 

30 fazla mutasyonu içinde barındıran B.1.1.529 varyantı tedirginlik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanma kararı aldı

Güney Afrika şu ana kadar 77 vaka tespit etti, ancak bilim adamları virüsün Güney Afrika'nın çoğuna yayılmış olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. 

Enfeksiyonlar çoğunlukla gençlerde tespit edildi ve bir umut ışığı olarak hastaneye yatışlar henüz artmadı. 

DSÖ TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü bugün mutant tür hakkında acil bir toplantı yapacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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