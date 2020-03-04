İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 30. Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen törende konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, cemiyet olarak Aydın Doğan Vakfının 30 yıla yakın süredir düzenlediği yarışmaya katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Genç gazetecilerin özellikle sorgulayan, irdeleyen bir dil edinmeleri gerektiğini aktaran Olcayto, "Gençlere çok okumalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ne çekiyorsa cehaletten çekiyor. Bu onurlu mesleği seçtiğiniz zaman, size 'Bu dönemde gazetecilik yapılır mı?' diyenler çok olacaktır ama inanın gazetecilik dürüst yapıldığı ve evrensel yayın ilkelerine uyulduğu zaman çok onurlu bir meslektir. Yarışmaya katılmanız çok önemliydi. Kazananları bu arada kutlamak isterim. Her sene de yarışmaya katılımın artması en büyük dileğimiz." diye konuştu.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ise bu yıldan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin de yarışmaya katkı sunacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yarışmaya gösterilen ilgiden mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci, 15 binden fazla projeyle bu yollardan geçti. Gazetecilik, günümüzde yeni bir şekle bürünüyor, fakat iletişimin özü hep aynı kalıyor. Samimiyet, gerçeklik ve empati kurma gücü, her zamanki gibi olmazsa olmaz kriterler arasında. Kariyerinizin ilk adımlarından itibaren, bunlara sıkı sıkı sarılın. Başarının temel sırrı, sevdiğiniz bir işte çalışmak ve işinizi tutkulu bir şekilde yapmaktır. Ne mutlu size ki severek yapacağınız bir meslek seçmişsiniz. Şimdi sıra, bu meslekte başarılı olarak, adınızı Türk medya tarihine yazdırmakta. Bunun için başarıyı istemeli ve vazgeçmemelisiniz. Meraklı ve araştırmacı olmalı, çok çalışmalısınız. Kendinize inanın ve güvenin. Çünkü biz size inanıyor ve güveniyoruz. Bugün ödül alacak genç kardeşlerimi de gönülden kutluyorum."

- Yarışmaya, 486 öğrenci 537 projeyle katıldı

Yarışmada, 21 üniversiteden 59 öğrencinin toplam 43 projesini ödüle değer bulundu. Yarışmaya, 36 üniversitenin iletişim fakültelerinden yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında 486 öğrenci 537 projeyle katıldı.

Yazılı dalda haber ve haber araştırma kategorisinde birinciliğe Çukurova Üniversitesinden Sudet Karagöz, "Alper, Venhar Hanım ve SMA Hastaları" projesiyle layık görüldü. Karagöz, ödülünü Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın elinden aldı.

Yazılı röportaj kategorisinde ise birinciliği İstanbul Arel Üniversitesinden Burak Toprak, "Göçmen Cenneti" projesi ile kazandı.

Mizanpaj kategorisinde Çukurova Üniversitesinden Çiğdem Akdoğan "Anlatı" projesiyle birincilik ödülüne değer görüldü.

Fotoğraf kategorisinde birinciliğe Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden Tınıstan Temircan Uulu, "Lenin ile Bayram Namazı" projesiyle layık görülürken, spor kategorisinde birincilik ödülüne Gümüşhane Üniversitesinden Batuhan Atalar, "Gümüşhane'nin Sporcu Fabrikası" projesiyle hak kazandı.

Görsel Dalda Televizyon Haberi kategorisinde Marmara Üniversitesinden Buse Erel, "Çağın Yeni Hastalığı (NOMOFOBİ)" adlı projesiyle birinciliğe layık görülürken, Belgesel kategorisinde Gümüşhane Üniversitesinden Abdurrahman Demir, Tolunay Tekmek ve Kader Kızılateş " Pembe Kimlik" projesiyle birincilik ödülünü aldı.

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülüne, "Ayana" projesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden Aydana Topçubaeva ile "Çizgilerin Dışında" projesiyle Ege Üniversitesinden Ekrem Özgenç layık görüldü.

Kısa Film kategorisinde Erciyes Üniversitesinden Nuran Püsküllü "İKAME" projesiyle birinci oldu.



İşitsel Dalda Radyo Haber Spikerliği kategorisinde Çukurova Üniversitesinden Çağrıbey Çakır "Radyo Atina", Radyo Programcılığı kategorisinde ise Selçuk Üniversitesinden Emre Ocak "Aksanlı Melodiler" projeleriyle birincilik ödülünü almaya hak kazandı.



İnternet sitesi kategorisinde Selçuk Üniversitesinden Şahin Bingöl, Osman Ünal ve Osman Berat Açık "Evrene Yolculuk" ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Blog kategorisinde Selçuk Üniversitesinden, Musa Emir Şen ve Recep Demirci "Siyahlı Yönetmen" projeleriyle birinci oldu.

Sosyal Medya Projesi kategorisinde de Erciyes Üniversitesinden Yasin Özkan "Dijital Türk" projesiyle birinciliğe değer bulundu.

İnternet Medya Sitesi kategorisinde de Üsküdar Üniversitesinden Ece Özipek, Nuriye Serenay Özkan ve Büşra Kaplan "Güneşe Dokunan Kadınlar" projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu.



Tören, ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.





Kaynak: AA