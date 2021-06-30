30 Haziran 2021 Çarşamba altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Haziran 2021 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarında haftanın başında bu yana yaşanan düşüş 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde de devam ediyor. Gram altın 495 TL seviyesinin de altına düşerken fiyatlardaki son durumu merak edenler 30 Haziran 2021 Çarşamba altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Haziran 2021 güncel altın fiyatları..

1 15 Ekonomi haberleri... Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın üçüncü günü olan 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde araştırılıyor. Fiyatlardaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz...