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  3. 30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Haziran 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:00
Bohemians 1905 - S&B Vlasim
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

12:00
Slovan Liberec - Usti nad Labem
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

13:00
C Osaka - Port FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Viktoria Plzen - Pribram
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube

17:00
Guangzhou - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

17:30
Karabağ - Sumqayıt
Hazırlık Maçı
CBC Sport

18:00
Kalju - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

18:00
Pardubice - Mlada Boleslav
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

18:30
Jippo - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
KPV - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
VPS - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Inter Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KTP - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
SJK - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Inter Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KTP - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
SJK - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Pohronie - Zlate Moravce
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

19:00
Molde - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Rosenborg - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Viking - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:45
Oldenburg - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube

20:00
Flora Tallin - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

21:00
Brann - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Fluminense - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Fortaleza - Chapecoense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:30
Ponte Preta - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Brusque - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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