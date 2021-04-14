30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:00

Bohemians 1905 - S&B Vlasim

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:00

Slovan Liberec - Usti nad Labem

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



13:00

C Osaka - Port FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Viktoria Plzen - Pribram

Hazırlık Maçı

Viktoria Plzen Youtube



17:00

Guangzhou - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



17:30

Karabağ - Sumqayıt

Hazırlık Maçı

CBC Sport



18:00

Kalju - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



18:00

Pardubice - Mlada Boleslav

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



18:30

Jippo - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

KPV - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

VPS - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Haka - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

HIFK Helsinki - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Inter Turku - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

KTP - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KuPS - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

SJK - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Haka - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

HIFK Helsinki - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Inter Turku - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KTP - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KuPS - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

SJK - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - Zlate Moravce

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



19:00

Molde - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Rosenborg - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:45

Oldenburg - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube

20:00

Flora Tallin - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



21:00

Brann - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Fluminense - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Fortaleza - Chapecoense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Ponte Preta - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Brusque - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV