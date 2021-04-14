30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:00
Bohemians 1905 - S&B Vlasim
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
Slovan Liberec - Usti nad Labem
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
13:00
C Osaka - Port FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Viktoria Plzen - Pribram
Hazırlık Maçı
Viktoria Plzen Youtube
17:00
Guangzhou - Kitchee
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
17:30
Karabağ - Sumqayıt
Hazırlık Maçı
CBC Sport
18:00
Kalju - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
18:00
Pardubice - Mlada Boleslav
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
18:30
Jippo - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
KPV - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
VPS - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Inter Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KuPS - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Haka - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
HIFK Helsinki - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Inter Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KuPS - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Pohronie - Zlate Moravce
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
19:00
Molde - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:45
Oldenburg - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Werder Bremen Youtube
20:00
Flora Tallin - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
21:00
Brann - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Fluminense - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Fortaleza - Chapecoense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Ponte Preta - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Brusque - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV