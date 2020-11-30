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  3. 30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?

30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?

30 Kasım Pazartesi ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, dobra konuşmalarıyla ve araladığı sır perdeleriyle sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer alırken, akşam ise yerli sinema ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?

30 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge Anlı'nın Tatlı Sert programıyla başlarken akşam ise yerli sinema filmi Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı...

30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?ak ?

ATV 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim 2
22:00  Ölümlü Dünya

30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cuma günü yayınlanan son bölümde yaşananlar; Yasemin annesinin evine mi dönecek? Yoksa kocası Ömer ile barışacak mı? Yaseminden herkesi şoke edecek karar! 38 yaşında ilk defa aşık oldu, başına gelmeyen kalmadı! Yaşar Hanım ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Murat karşı karşıya gelecek! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu?

13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey evladına kavuştu mu? 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü Esra Erol buldu! Anne baba evlatlarına 1 yıl sonra Esra Erol’da kavuşacak! 19 yıldır evladını arayıp sormayan Eren Can’ın babası Erdal Korkutan’ın bu görüntüleri çok konuşulacak! Erdal Bey’in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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