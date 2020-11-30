30 Kasım ATV Yayın Akışı |Esra Erol son bölümde neler yaşandı ?

30 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne Müge Anlı'nın Tatlı Sert programıyla başlarken akşam ise yerli sinema filmi Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sağ Salim 2

22:00 Ölümlü Dünya

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cuma günü yayınlanan son bölümde yaşananlar; Yasemin annesinin evine mi dönecek? Yoksa kocası Ömer ile barışacak mı? Yaseminden herkesi şoke edecek karar! 38 yaşında ilk defa aşık oldu, başına gelmeyen kalmadı! Yaşar Hanım ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Murat karşı karşıya gelecek! Ayşen Hanım 13 yıl sonra verdiği sözü tuttu mu?

13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan Bey evladına kavuştu mu? 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü Esra Erol buldu! Anne baba evlatlarına 1 yıl sonra Esra Erol’da kavuşacak! 19 yıldır evladını arayıp sormayan Eren Can’ın babası Erdal Korkutan’ın bu görüntüleri çok konuşulacak! Erdal Bey’in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak!