30 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ?

30 Kasım Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Pazartesi akşamlarının sevilen "Yasak Elma" dizisinin entrikaları bitmek tükenmek bilmiyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma dizisinin 86. son bölümünde; Halit Argun hayatını kaybeder. Halit'in ölümüne sebep olan Yıldız, Şahika ve Ender iş birliği yapmak zorunda kalır. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, karakterinin ölmesi ile diziden ayrıldı. Bu haftaki bölümde büyük değişiklik olmasının ardından, yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Yasak Elma yepyeni bölümüyle bu akşam 20.00'd FOX TV ekranlarında yer alacak...

YASAK ELMA SON BÖLÜMD NELER OLDU?

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.