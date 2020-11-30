30 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün
Meteorolojiden gelen açıklamaya göre Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün içinde sağanak yağış beklenirken yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.
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30 Kasım 2020 Pazartesi 08:47
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