30 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Yatıya Misafirim Var ilk bölümde neler olacak ?

30 Kasım Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise yepyeni program "Yatıya Misafirim Var" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:45 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

YATIYA MİSAFİRİM VAR PROGRAM KONUSU NEDİR?

Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar "Konuklarımı en iyi ben misafir ederim" diyecek ve kıyasıya rekabet edecekler. Tam 5 gün boyunca birbirine yatılı misafir kalan 5 farklı aile neler yaşayacak? Eğlenceli zaman geçirmek isteyenler için yeni bir dönem başlıyor.

Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni yarışma "Yatıya Misafirim Var" farklı kültürlere sahip 5 şehirden yarışmacıları bir araya getirecek. Yatıya Misafirim Var Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de!