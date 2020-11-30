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  3. 30 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Yatıya Misafirim Var ilk bölümde neler olacak ?

30 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Yatıya Misafirim Var ilk bölümde neler olacak ?

Kanal D'nin 30 Kasım 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi yayınlanacak. İşte Kanal D 30 Kasım Pazartesi yayın akışı...

30 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Yatıya Misafirim Var ilk bölümde neler olacak ?

30 Kasım Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise yepyeni program "Yatıya Misafirim Var" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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KANAL D 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:45 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2

30 Kasım Kanal D Yayın Akışı | Yatıya Misafirim Var ilk bölümde neler olacak ?

YATIYA MİSAFİRİM VAR PROGRAM KONUSU NEDİR?

Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar "Konuklarımı en iyi ben misafir ederim" diyecek ve kıyasıya rekabet edecekler. Tam 5 gün boyunca birbirine yatılı misafir kalan 5 farklı aile neler yaşayacak? Eğlenceli zaman geçirmek isteyenler için yeni bir dönem başlıyor.

Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni yarışma "Yatıya Misafirim Var" farklı kültürlere sahip 5 şehirden yarışmacıları bir araya getirecek. Yatıya Misafirim Var Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da Kanal D'de!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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