30 Kasım Pazartesi İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ

30 Kasım Pazartesi tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara için resmi internet sitelerinde yayımlandı. Biz de haberimizde, kesintilerin hangi ilçe ve mahallelerde, saat kaçta yaşanacağı bilgilerini paylaştık. İşte detaylar...

30 KASIM PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintilerinin yer aldığı İSKİ resmi sayfasında verilen bilgiler kapsamında, İstanbul'un herhangi bir ilçesinde önümüzdeki saatlerde kesinti beklenmemektedir. İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere yenileri eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

30 KASIM PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 29.11.2020 09:15:00

Tamir Tarihi: 29.11.2020 13:00:00

Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT Arıza Tarihi: 30.11.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.11.2020 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Toki Turkuaz mahallesi fatih caddesi içerisinde ø500 lük hattan ø 225 lik hatta bağlantı (branşman) çalışması planlanmaktadır bu çalışmadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: TOKİ turkuaz mahallesi Çankaya üniversitesi turkuaz arıtma polis noktası karayolları kontrol

30 KASIM PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BAYINDIR ELİFLİ

28.11.2020 saat 16:00 ile 30.11.2020 saat 17:00 arasında yaklaşık 2 gün 1 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası Pompa Arızasından Kaynaklı Su Kesintisi Yaşanacaktır

KARŞIYAKA LATİFE HANIM

30.11.2020 saat 07:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7490 SOKAK NO:51 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . . COŞKUN ŞAHİN X 7490/7 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. . .

KEMALPAŞA ATATÜRK

29.11.2020 saat 19:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE ATATÜTK MAH. BÜYÜK BÖLÜMÜ SULARI KESİK.

KINIK OSMANİYE

30.11.2020 saat 08:40 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ UZUN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ

30.11.2020 saat 08:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DOĞALGAZ ÇALIŞMASINDAN KAYNAKLI MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.