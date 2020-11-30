30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

30 Kasım Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "Masterchef" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi TV8 yayın akışı...

TV8 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELE YAŞANDI?

MasterChef'te kimin elendiği merak konusu oldu. Barbaros, Sefa ve Uğur'un eleme potasındaki üç isim oldu. MasterChef eleme potasında bugün diskalifiye gerçekleşti. MasterChef'in 29 Kasım akşamı yayınlanan eleme gecesinde kim elendi?

MasterChef eleme potasında Uğur, Sefa, Barbaros yer aldı. MasterChef'te 29 Kasım akşamı elenen isim Uğur oldu. Uğur Twitter'da yaptığı paylaşımlar sebebiyle yarışmadan diskalifiye edildi. Böylelikle Sefa ya da Barbaros elenmedi. Sosyal medyada yarışmadan iki kişinin eleneceği iddia edilmişti fakat yarışmadan sadece Uğur diskalifiye oldu.