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  3. 30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

TV8 30 Kasım Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen büyük beden moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise "Masterchef" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alacak. İşte Tv8 yayın akışı...

30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

30 Kasım Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "Masterchef" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi TV8 yayın akışı...

30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

TV8 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye

30 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELE YAŞANDI?

MasterChef'te kimin elendiği merak konusu oldu. Barbaros, Sefa ve Uğur'un eleme potasındaki üç isim oldu. MasterChef eleme potasında bugün diskalifiye gerçekleşti. MasterChef'in 29 Kasım akşamı yayınlanan eleme gecesinde kim elendi? 
MasterChef eleme potasında Uğur, Sefa, Barbaros yer aldı. MasterChef'te 29 Kasım akşamı elenen isim Uğur oldu. Uğur Twitter'da yaptığı paylaşımlar sebebiyle yarışmadan diskalifiye edildi. Böylelikle Sefa ya da Barbaros elenmedi. Sosyal medyada yarışmadan iki kişinin eleneceği iddia edilmişti fakat yarışmadan sadece Uğur diskalifiye oldu. 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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